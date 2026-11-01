ua en ru
Вс, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Винницкой области два человека погибли в результате удара РФ, трое детей ранены

17:29 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Винницкой области два человека погибли в результате удара РФ, трое детей ранены Фото: Дрон РФ попал по территории общежития профессионального училища (dsns_telegram)
Додати як бажане джерело в Google

1 ноября российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Винницкую область - под удар попала Казатинская община.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой ОВА Наталии Заболотной и пост ГСЧС.

По словам Заболотной, в результате российского удара по Казатинской общине погибли два человека.

Мужчина погиб на месте атаки, а женщина, несмотря на усилия медиков, скончалась в реанимации.

Также ранения получили трое детей, которые сейчас находятся в больнице. Среди них - двое пятилетних детей и 16-летний подросток. Их состояние оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сообщается, что попадание произошло между общежитием и одним из учебных заведений.

На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы. Обстоятельства и последствия атаки уточняются.

В ГСЧС Украины уточнили, что российский беспилотник попал на территорию общежития профессионального училища.

"Спасатели ликвидировали пожары двух автомобилей, возникшие в результате попадания", - добавили в ведомстве.

Обновлено в 18:03

Заболотная уточнила, что в результате российской атаки на Казатинскую общину погибла 13-летняя девочка.

Сначала сообщалось о гибели мужчины. Однако после уточнения информации выяснилось, что жертвой удара стала девочка.

Кроме того, количество пострадавших увеличилось до четырех. Среди них - 24-летний мужчина с легкими травмами. Его госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

Последствия вражеской атаки продолжают уточняться.

Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне в ночь на 25 октября атаковали дронами Винницу и область.

Также мы писали, что в ночь на 17 октября Винница осталась без света из-за атаки России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГСЧС Винницкая область Атака дронов
Новости
В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем Россия смогла захватить, - Зеленский
В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем Россия смогла захватить, - Зеленский
Аналитика
Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен
Наталия Богута Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен