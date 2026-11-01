В Винницкой области два человека погибли в результате удара РФ, трое детей ранены
1 ноября российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Винницкую область - под удар попала Казатинская община.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой ОВА Наталии Заболотной и пост ГСЧС.
По словам Заболотной, в результате российского удара по Казатинской общине погибли два человека.
Мужчина погиб на месте атаки, а женщина, несмотря на усилия медиков, скончалась в реанимации.
Также ранения получили трое детей, которые сейчас находятся в больнице. Среди них - двое пятилетних детей и 16-летний подросток. Их состояние оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сообщается, что попадание произошло между общежитием и одним из учебных заведений.
На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы. Обстоятельства и последствия атаки уточняются.
В ГСЧС Украины уточнили, что российский беспилотник попал на территорию общежития профессионального училища.
"Спасатели ликвидировали пожары двух автомобилей, возникшие в результате попадания", - добавили в ведомстве.
Обновлено в 18:03
Заболотная уточнила, что в результате российской атаки на Казатинскую общину погибла 13-летняя девочка.
Сначала сообщалось о гибели мужчины. Однако после уточнения информации выяснилось, что жертвой удара стала девочка.
Кроме того, количество пострадавших увеличилось до четырех. Среди них - 24-летний мужчина с легкими травмами. Его госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.
Последствия вражеской атаки продолжают уточняться.
Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне в ночь на 25 октября атаковали дронами Винницу и область.
Также мы писали, что в ночь на 17 октября Винница осталась без света из-за атаки России.