Винні вибухи? Лукашенко зібрав силовиків, вимагаючи "найжорсткішої дисципліни" на кордоні

"У світлі подій внутрішнього характеру, і насамперед зовнішнього, хотів би почути з ваших вуст характеристику внутрішньополітичної та військової складової навколо нашої Білорусі. Ще раз хочу підкреслити і орієнтувати вас, і вимагати від вас найжорстокішої дисципліни у військових підрозділах МВС та КДБ. Найжорстокішої дисципліни! Кожен має займатися своєю справою", - сказав він.

Варто зазначити, що тезу про "найжорстокішу дисципліну" Лукашенко під час наради повторив кілька разів.

"Дисципліна та виконання своїх обов'язків. Особливо на кордоні", - зазначив він, додавши, що всі мають бачити на рубежах Білорусі "будь-яку найдрібнішу агресивність".

При цьому Лукашенку в черговий раз здалися погрози ззовні та бажання "сколихнути ситуацію в Білорусі".

При цьому, як зазначає видання "Наша Ніва", на зустрічі у Лукашенка "був дуже стурбований вигляд".

Як додають у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", білоруська пропаганда у своїх звітах про цю зустріч "робить акцент на тому, що нарада відбулася напередодні триденного візиту Лукашенка до Китаю.

Як повідомлялося, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищи", що знаходиться поблизу Мінська, сталося кілька вибухів. В результаті було пошкоджено російський військово-транспортний літак і снігоприбиральну техніку.

Нагадаємо, Китай уже готується до зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком після нещодавнього оприлюднення "мирного плану" щодо війни в Україні.