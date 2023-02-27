Виноваты взрывы? Лукашенко собрал силовиков, потребовав "жесточайшей дисциплины" на границе

"В свете событий внутреннего характера, и прежде всего внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины! Каждый должен заниматься своим делом", - сказал он.

Стоит отметить, что тезис про "жесточайшую дисциплину" Лукашенко во время совещания повторил несколько раз.

"Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе", - подчеркнул он, добавив, что все должны видеть на рубежах Беларуси "любую мельчайшую агрессивность".

При этом Лукашенко в очередной раз привиделись угрозы из вне и желание "всколыхнуть ситуацию в Беларуси".

При этом, как отмечает издание "Наша Ніва", на встрече у Лукашенко "был очень обеспокоенный вид".

Как добавляют в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн", беларусская пропаганда в своих отчетах об этой встрече, "делает акцент" на том, что совещание прошло накануне трехдневного визита Лукашенко в Китай.

Как сообщалось, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. В результате были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Напомним, Китай уже готовится к встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко после недавнего обнародования "мирного плана" по войне в Украине.