RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Виноваты взрывы? Лукашенко собрал силовиков, потребовав "жесточайшей дисциплины" на границе

Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Глава белорусского режима Александр Лукашенко провел узкое совещание с силовиками, где потребовал "жесточайшей дисциплины особенно на границе". Как отмечают местные СМИ, на собрании у Лукашенко "был очень обеспокоенный вид".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"В свете событий внутреннего характера, и прежде всего внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины! Каждый должен заниматься своим делом", - сказал он.

Стоит отметить, что тезис про "жесточайшую дисциплину" Лукашенко во время совещания повторил несколько раз.

"Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе", - подчеркнул он, добавив, что все должны видеть на рубежах Беларуси "любую мельчайшую агрессивность".

При этом Лукашенко в очередной раз привиделись угрозы из вне и желание "всколыхнуть ситуацию в Беларуси".

При этом, как отмечает издание "Наша Ніва", на встрече у Лукашенко "был очень обеспокоенный вид".

Как добавляют в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн", беларусская пропаганда в своих отчетах об этой встрече, "делает акцент" на том, что совещание прошло накануне трехдневного визита Лукашенко в Китай.

Как сообщалось, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. В результате были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Напомним, Китай уже готовится к встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко после недавнего обнародования "мирного плана" по войне в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусьвибухи