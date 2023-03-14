Винищувачі для України. Прем'єр Фінляндії пояснила свою заяву щодо літаків

Фінляндія обговорить можливість передачі Україні винищувачів Hornet, які збирається вивести з експлуатації у 2025 році. Літаки збираються замінити новими американськими F-35.
Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Глава уряду пояснила свою заяву, яку зробила у Києві минулого тижня. Вона зазначила, що мова йшла про застарілі винищувачі Hornet, які Фінляндії збирається замінити.
Марін нагадала, що
е робила жодних нових пропозицій.
Нагадаємо, прем'єрка Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва допустила можливість передачі Україні винищувачів Hornet.
При цьому президент Фінляндії Саулі Нііністьо і військові заявили, що для них стала сюрпризом така заява прем'єрки.
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