Винищувачі для України. Прем'єр Фінляндії пояснила свою заяву щодо літаків

Глава уряду пояснила свою заяву, яку зробила у Києві минулого тижня. Вона зазначила, що мова йшла про застарілі винищувачі Hornet, які Фінляндії збирається замінити.

Марін нагадала, що

е робила жодних нових пропозицій.

Нагадаємо, прем'єрка Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва допустила можливість передачі Україні винищувачів Hornet.

При цьому президент Фінляндії Саулі Нііністьо і військові заявили, що для них стала сюрпризом така заява прем'єрки.

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