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Истребители для Украины. Премьер Финляндии объяснила свое заявление о самолетах

Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия обсудит возможность передачи Украине истребителей Hornet, которые собираются вывести из эксплуатации в 2025 году. Самолеты собираются заменить новыми американскими F-35.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Глава правительства объяснила свое заявление, сделанное в Киеве на прошлой неделе. Она отметила, что речь шла об устаревших истребителях Hornet, которые Финляндии собирается заменить.

Марин напомнила, что

делала никаких новых предложений.

Напомним, премьер Финляндии Санна Марин во время визита в Киев допустила возможность передачи Украине истребителей Hornet.

При этом президент Финляндии Саули Ниинисте и военные заявили, что для них стало сюрпризом такое заявление премьера.

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