Истребители для Украины. Премьер Финляндии объяснила свое заявление о самолетах

Глава правительства объяснила свое заявление, сделанное в Киеве на прошлой неделе. Она отметила, что речь шла об устаревших истребителях Hornet, которые Финляндии собирается заменить.

Марин напомнила, что

делала никаких новых предложений.

Напомним, премьер Финляндии Санна Марин во время визита в Киев допустила возможность передачи Украине истребителей Hornet.

При этом президент Финляндии Саули Ниинисте и военные заявили, что для них стало сюрпризом такое заявление премьера.

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