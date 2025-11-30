Винищувач F-16 перехопив цивільний літак в районі резиденції Трампа у США

Військово-повітряні сили США підняли в небо винищувач F-16 для перехоплення цивільного літака, який наблизився до резиденції президента США Дональда Трампа у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Зазначається, що неназваний цивільний літак порушив тимчасово обмежений для польотів повітряний простір.

"Повітряне судно було безпечно виведене з цієї зони", - зазначено в заяві.

Повідомляється, що інцидент стався приблизно 01:20 за київським часом 30 листопада.

Зазначається, що резиденція Дональда Трампа знаходиться в місті Палм-Біч. Він прибув туди 25 листопада. У Вашингтон Трамп повинен повернутися 30 листопада.

Загалом з моменту інавгурації Трампа у січні 2025 року NORAD відреагувало на понад 40 порушень зони тимчасового обмеження польотів у районі Вест-Палм-Біч.

Що відомо про резиденцію Трампа

Мар-а-Лаго – це курортна вілла та національна історична пам'ятка у середземноморському стилі, що розташована на бар'єрному острові у Палм-Біч.

Це другий за величиною особняк у штаті Флорида та 21-й за величиною у Сполучених Штатах, він має 126 кімнат площею 5810 квадратних метрів.

У 1985 році маєток за 10 млн доларів придбав Дональд Трамп, у 1993 році він перетворив віллу на приватний курортний клуб з обмеженим правом помешкання для членів клубу. У 2018 році Forbes оцінив маєток у 160 млн доларів.