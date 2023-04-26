UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Винищувачі займають восьме місце у списку потреб України, - Пентагон

Ілюстративне фото: винищувачі займають восьме місце у списку потреб України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сучасні бойові літаки Заходу зараз перебувають на восьмому місці у списку військової техніки, яка потрібна Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна в Twitter, про це заявила помічниця голови Пентагону Селеста Валландер.

"У списку (оборонних потреб України - ред.) сучасні західні літаки займають приблизно восьме місце", - заявила вона під час слухань у комітеті Палати представників США зі збройних сил.

За словами чиновниці, вищими пріоритетами зараз є системи протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка.

Нагадаємо, раніше у Білому домі, коментуючи можливість передачі Україні винищувачів F-16, зазначали, що зараз зосереджені на першочергових потребах.

Також ми писали, що, за словами президента США Джо Байдена, Україні зараз не потрібні F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиВійськова технікаВійськова допомогаВійна Росії проти України