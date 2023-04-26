Истребители занимают восьмое место в списке нужд Украины, - Пентагон

Современные боевые самолеты Запада сейчас находятся на восьмом месте в списке военной техники, которая нужна Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter , об этом заявила помощница главы Пентагона Селеста Валландер.

"В списке (оборонных нужд Украины - ред.) современные западные самолеты занимают примерно восьмое место", - заявила она во время слушаний в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам.

По словам чиновницы, более высокими приоритетами сейчас являются системы противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.