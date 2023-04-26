Истребители занимают восьмое место в списке нужд Украины, - Пентагон

Современные боевые самолеты Запада сейчас находятся на восьмом месте в списке военной техники, которая нужна Украине.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter, об этом заявила помощница главы Пентагона Селеста Валландер.
"В списке (оборонных нужд Украины - ред.) современные западные самолеты занимают примерно восьмое место", - заявила она во время слушаний в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам.
По словам чиновницы, более высокими приоритетами сейчас являются системы противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.
Напомним, ранее в Белом доме, комментируя возможность передачи Украине истребителей F-16, отмечали, что сейчас сосредоточены на первоочередных нуждах.
Также мы писали, что, по словам президента США Джо Байдена, Украине сейчас не нужны F-16.
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