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Винищувачі Mirage не відповідають вимогам України: Резніков назвав причини

Ілюстративне фото: винищувачі Mirage не відповідають вимогам України (flickr by Jerome)
Автор: Іван Носальський

Винищувачі Mirage 2000 не відповідають декільком важливим характеристикам, які Україна вважає за пріоритетні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу.

Він нагадав, що зараз українські пілоти вже мають винищувачі МіГ-29, які схожі за характеристиками з Mirage 2000.

"Ворог, користуючись Су-35, може бачити на понад 200 км, а стріляти на понад 140 км. Mirage (як і МіГ-29 - ред.) - це літак, який бачить на 60 км, а стріляє на 30 км. Тому давайте будемо реалістами, що ми із задоволенням прийматимемо будь-які авіаційні платформи, але основний бойовий літак має бути більш сучасним, з можливістю бачити на понад 200 км і вражати на понад 150 км", - зазначив Резніков.

Він також розвінчав чутки про плани Франції передати Mirage 2000 Україні, які раніше розповсюдив портал Intelligence Online.

"Хоча це і хороша матеріалізація ідеї, але не можу підтвердити, що Mirage буде передано Україні", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що українські пілоти нібито проходять навчання на Mirage 2000 у Франції.

Пізніше спікер Повітряних сил Юрій Гнат спростував такі дані.

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