Истребители Mirage не соответствуют требованиям Украины: Резников назвал причины

Истребители Mirage 2000 не соответствуют нескольким важным характеристикам, которые Украина считает приоритетными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время брифинга.
Он напомнил, что сейчас у украинских пилотов уже есть истребители МиГ-29, которые схожи по характеристикам с Mirage 2000.
"Враг, пользуясь Су-35, может видеть на более 200 км, а стрелять на более 140 км. Mirage (как и МиГ-29 - ред.) - это самолет, который видит на 60 км, а стреляет на 30 км. Поэтому давайте будем реалистами, что мы с удовольствием будем принимать любые авиационные платформы, но основной боевой самолет должен быть более современным, с возможностью видеть на более 200 км и поражать на более 150 км", - отметил Резников.
Он также развенчал слухи о планах Франции передать Mirage 2000 Украине, которые ранее распространил портал Intelligence Online.
"Хотя это и хорошая материализация идеи, но не могу подтвердить, что Mirage будут переданы Украине", - добавил министр.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что украинские пилоты якобы проходят обучение на Mirage 2000 во Франции.
Позже спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг такие данные.
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