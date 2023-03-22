Ігнат спростував інформацію про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage

Інформація французьких ЗМІ про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Радіо Свобода .

Ігнат зазначив, що тисячі українських військовослужбовців, у тому числі й з Повітряних сил ЗСУ, зараз проходять навчання у різних країнах світу, і це є "типовим явищем".

Конкретно у Франції, за словами речника, проходили курси авіанавідників, виживання та інші, але наразі мова про навчання льотного складу не йде.