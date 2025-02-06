Mirage 2000 вже в Україні, також прибули додаткові F-16, - Умєров

Повітряні сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення. Сьогодні, 6 лютого, надійшли перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Українське небо стає захищенішим! Ці сучасні бойові машини вже в Україні та незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії", - пояснив Умєров.
"Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба", - підкреслив міністр.
Водночас Умєров відзначив, що підтримка Нідерландів - це ще один вагомий крок, що наближає Україну до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян.
"Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше. Дякую союзникам за довіру, рішучість і незмінну підтримку України!", - підсумував глава Міноборони.
Нагадаємо, влітку минулого року президент Франції Еммануель Макрон офіційно заявив про плани Парижу передати Україні винищувачі Mirage 2000. Тоді у ЗМІ заявлялось, що Україна отримає саме модернізовану версію французьких літаків.
Сьогодні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000.
Детально про те, на що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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