Mirage 2000 уже в Украине, также прибыли дополнительные F-16, - Умеров

Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление. Сегодня, 6 февраля, поступили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Украинское небо становится более защищенным! Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии", - пояснил Умеров.
"Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба", - подчеркнул министр.
В то же время Умеров отметил, что поддержка Нидерландов - это еще один весомый шаг, приближающий Украину к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан.
"Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше. Спасибо союзникам за доверие, решимость и неизменную поддержку Украины!", - подытожил глава Минобороны.
Напомним, летом прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон официально заявил о планах Парижа передать Украине истребители Mirage 2000. Тогда в СМИ заявлялось, что Украина получит именно модернизированную версию французских самолетов.
Сегодня министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000.
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