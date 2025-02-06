Mirage 2000 уже в Украине, также прибыли дополнительные F-16, - Умеров

"Украинское небо становится более защищенным! Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии", - пояснил Умеров.

Он также выразил благодарность Франции за этот стратегически важный вклад в украинскую безопасность.

"Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба", - подчеркнул министр.

В то же время Умеров отметил, что поддержка Нидерландов - это еще один весомый шаг, приближающий Украину к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан.



"Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше. Спасибо союзникам за доверие, решимость и неизменную поддержку Украины!", - подытожил глава Минобороны.