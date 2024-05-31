UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Винищувачі F-16 скоро доправлять в Україну, - прем'єр Данії

Фото: прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Данські винищувачі F-16 незабаром доправлять в Україну. Про їх передачу країни домовились ще минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен наголосила, що сьогоднішня зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять поруч з Україною.

"Другий меседж дуже чіткий - ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов’язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато (військової допомоги, - ред.) і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", - сказала прем’єр-міністр.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, що у 2023 році союзники України створили авіаційну коаліцію в рамках якої Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів.

Днями ми повідомляли, що перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Сполучених Штатах Америки.

До того ж нещодавно Бельгія заявила, що візьме на себе зобов'язання надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
F-16Війна в УкраїніВійна Росії проти України