Винищувачі F-16 скоро доправлять в Україну, - прем'єр Данії

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, що у 2023 році союзники України створили авіаційну коаліцію в рамках якої Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів.

Днями ми повідомляли, що перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Сполучених Штатах Америки.

До того ж нещодавно Бельгія заявила, що візьме на себе зобов'язання надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.

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