Истребители F-16 скоро доставят в Украину, - премьер Дании

Датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину. Об их передаче страны договорились еще раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
Фредериксен подчеркнула, что сегодняшняя встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с Украиной.
"Второй месседж очень четкий - мы должны ускорить и нарастить нашу поддержку Украины, потому что ситуация на поле боя очень критическая. Сейчас мы имеем обязательства безопасности от всех североевропейских стран. Мы передали Украине много (военной помощи, - ред.) и хотим передать еще больше. Скоро датские F-16 будут на пути в Украину”, - сказала премьер-министр.
Напомним, что в 2023 году союзники Украины создали авиационную коалицию, в рамках которой Украина получит истребители F-16 от Нидерландов, Дании и других партнеров.
На днях мы сообщали, что первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Соединенных Штатах Америки.
К тому же, недавно Бельгия заявила, что возьмет на себя обязательство предоставить 30 истребителей F-16 Украине до 2028 года.
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