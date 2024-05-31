Истребители F-16 скоро доставят в Украину, - премьер Дании

Истребители F-16 для Украины

Напомним, что в 2023 году союзники Украины создали авиационную коалицию, в рамках которой Украина получит истребители F-16 от Нидерландов, Дании и других партнеров.

На днях мы сообщали, что первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Соединенных Штатах Америки.

К тому же, недавно Бельгия заявила, что возьмет на себя обязательство предоставить 30 истребителей F-16 Украине до 2028 года.

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