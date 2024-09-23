Винищувач Японії вперше випустив сигнальну ракету через дії РФ: що сталося

За даними видання, Міноборони Японії розповіло, що російський патрульний літак Іл-38 тричі пролетів над водами Японського моря на північ від острова Ребун у північній японській префектурі Хоккайдо в період з 13:00 до 16:00.

Фото: російський літак, який порушив повітряний простір Японії (mod.go.jp)

У свою чергу генеральний секретар Кабміну Японії Йосімаса Хаясі розповів, що прем'єр Японії Фуміо Кісіда доручив чиновникам країни "твердо і спокійно" відреагувати на порушення повітряного простору у співпраці із США та іншими країнами.

"Порушення повітряного простору нашої країни російським військовим патрульним літаком викликає надзвичайне розчарування", - додав Хаясі.

За його словами, уряд Японії рішуче закликав Росію не допустити повторення таких провокацій.

Kyodo News зазначає, що сигнальні ракети використовуються для попередження про вторгнення і призначені для порушення роботи інфрачервоних самонавідних ракет противника.