Истребитель Японии впервые выпустил сигнальную ракету из-за действий РФ: что произошло

По данным издания, Минобороны Японии рассказало, что российский патрульный самолет Ил-38 трижды пролетел над водами Японского моря к северу от острова Ребун в самой северной японской префектуре Хоккайдо в период с 13:00 до 16:00.

Фото: российский самолет, который нарушил воздушное пространство Японии (mod.go.jp)

В свою очередь генеральный секретарь Кабмина Японии Есимаса Хаяси рассказал, что премьер Японии Фумио Кисида поручил чиновникам страны "твердо и спокойно" отреагировать на нарушение воздушного пространства в сотрудничестве с США и другими странами.

"Нарушение воздушного пространства нашей страны российским военным патрульным самолетом вызывает крайнее разочарование", - добавил Хаяси.

По его словам, правительство Японии решительно призвало Россию не допустить повторения таких провокаций.

Kyodo News отмечает, что сигнальные ракеты используются для предупреждения о вторжении и предназначены для нарушения работы инфракрасных самонаводящихся ракет противника.