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Винищувач Китаю вистрілив сигнальними ракетами перед гелікоптером ВМС Канади, - CNN

Фото: винищувач Китаю вистрілив сигнальними ракетами перед гелікоптером ВМС Канади (twitter.com/WarPolitRussia)
Автор: Сергій Пишкін

Китайський винищувач вистрілив сигнальними ракетами перед гелікоптером Військово-морських сил Канади над міжнародними водами Південнокитайського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Канада назвала запуск китайським винищувачем сигнальних ракет по гелікоптеру Sikorsky Cyclone "безрозсудним". Також відзначили, що така витівка могла призвести до аварії, оскільки "ракети могли потрапити в лопаті опорного гвинта або двигуни". 

Атакований гелікоптер базується на фрегаті Ottawa. Зокрема це вже другий випадок такого зближення для літаків цього корабля з китайським J-11. Минулого разу, який відбувся 29 жовтня, винищувачі Китаю пройшли на відстань близько 30 метрів від гелікоптера.

За словами пілата атакованого гелікоптера, раніше він вже мав досвід уникнення небезпечної поведінки з боку китайських пілотів, які намагались створити турбулентність навколо його літака. Під час інциденту йому довелося вивести гелікоптер на надмалу висоту.

"Така поведінка є неприйнятною в жодному разі, і ми висловимо це Китайській Народній Республіці у найбільш прийнятний спосіб", - заявив  міністр оборони Білл Блер. 

Не перша витівка 

Нещодавно китайський винищувач ледь не врізався в американський бомбардувальник над Південнокитайським морем. Тоді ж  пілот Китаю J-11 спробував перехопити бомбардувальник B-52.

"Під час нічного перехоплення пілот КНР здійснив небезпечний та непрофесійний політ, продемонстрував низький рівень пілотування, неконтрольовано перевищивши швидкість, пролетівши нижче, перед та в межах 10 футів (близько 3 метрів - ред.) від B-52, що створило загрозу зіткнення обох літаків", - розповіло командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки.

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