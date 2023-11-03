Истребитель Китая выстрелил сигнальными ракетами перед вертолетом ВМС Канады, - CNN

Канада назвала запуск китайским истребителем сигнальных ракет по вертолету Sikorsky Cyclone "безрассудным". Также отметили, что такая выходка могла привести к аварии, поскольку "ракеты могли попасть в лопасти опорного винта или двигатели".

Атакованный вертолет базируется на фрегате Ottawa. В частности это уже второй случай такого сближения для самолетов этого корабля с китайским J-11. В прошлый раз, который состоялся 29 октября, истребители Китая прошли на расстояние около 30 метров от вертолета.

По словам пилота атакованного вертолета, ранее он уже имел опыт избежания опасного поведения со стороны китайских пилотов, которые пытались создать турбулентность вокруг его самолета. Во время инцидента ему пришлось вывести вертолет на сверхмалую высоту.

"Такое поведение неприемлемо ни в коем случае, и мы выразим это Китайской Народной Республике наиболее приемлемым способом", - заявил министр обороны Билл Блэр.

Не первая затея

Недавно китайский истребитель чуть не врезался в американский бомбардировщик над Южнокитайским морем. Тогда же пилот Китая J-11 попытался перехватить бомбардировщик B-52.

"Во время ночного перехвата пилот КНР совершил опасный и непрофессиональный полет, продемонстрировал низкий уровень пилотирования, неконтролируемо превысив скорость, пролетев ниже, перед и в пределах 10 футов (около 3 метров - ред.) от B-52, что создало угрозу столкновения обоих ", - рассказало командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.