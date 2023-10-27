Бойові літаки КНР та США мало не зіткнулися над Південнокитайським морем (відео)

Китайський винищувач мало не врізався в американський бомбардувальник у момент, коли вони пролітали над Південнокитайським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Індо-Тихоокеанського командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки.

За інформацією американських військових, 24 жовтня вночі пілот китайського винищувача J-11 спробував перехопити американський бомбардувальник B-52.

"Під час нічного перехоплення пілот КНР здійснив небезпечний та непрофесійний політ, продемонстрував низький рівень пілотування, неконтрольовано перевищивши швидкість, пролетівши нижче, перед та в межах 10 футів (близько 3 метрів - ред.) від B-52, що створило загрозу зіткнення обох літаків", - уточнює командування.

Реакція Китаю

У свою чергу прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін звинуватила в інциденті США.

За її словами, американські літаки літають через півсвіту, щоб "пограти своїми військовими м'язами". Мао Нін стверджує, що це і "є джерелом ризику для морської і повітряної безпеки".

Візит глави МЗС Китаю до США

Варто зауважити, що про такий інцидент стало відомо на тлі візиту міністра закордонних справ Китаю Ван І до Вашингтона. Він уже зустрівся з державним секретарем Ентоні Блінкеном.

За даними ЗМІ, Ван І має підготувати візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до США, який може відбутися у листопаді.