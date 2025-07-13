Винищувач ВПС Ізраїлю дивом уник аварійної посадки під час атаки на Іран, - ЗМІ

Винищувач F-15 ВПС Ізраїлю під час 12-денної війни проти Ірану дивом уник аварійної посадки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт 12-го каналу ізраїльського ТБ.
Під час одного з авіаударів у ізраїльського винищувача виникла проблема з паливним баком, коли він перебував у районі Ірану. Через несправність під час місії виникла значна нестача палива.
"Пілот, який перебував на іранській території, помітив проблему з паливом і був змушений повідомити про неї в режимі реального часу. На цьому етапі, на відміну від деяких попередніх вильотів, супровід літаком-заправником не планувався, але, з огляду на серйозність ситуації, було ухвалено рішення провести позачергову дозаправку", - повідомляє 12 канал.
Водночас було розроблено план на випадок, якщо заправник не встигне вчасно дістатися до несправного винищувача. У цьому разі літак мав здійснити аварійну посадку в "сусідній країні", щоб уникнути ризику, пов'язаного з посадкою на території Ірану.
Уточнюється, що завдяки чіткій координації все ж вдалося усунути несправність і завершити атаку, не відхиляючись від курсу.
Нагадаємо, 13 червня Ізраїль атакував іранські військові та ядерні об'єкти в рамках операції "Левовий народ". ЦАХАЛ ліквідував високопоставлених військових і фізиків-ядерників. Після цього обидві країни почали обмінюватися обстрілами.
США вступили в конфлікт 22 червня. Вони атакували протибункерними авіабомбами ядерні об'єкти Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
24 червня президент США Дональд Трамп оголосив про набуття чинності режиму припинення вогню.
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