Истребитель ВВС Израиля чудом избежал аварийной посадки во время атаки на Иран, - СМИ

Во время одного из авиаударов у израильского истребителя возникла проблема с топливным баком, когда он находился в районе Ирана. Из-за неисправности в ходе миссии возникла значительная нехватка топлива.

"Пилот, находившийся на иранской территории, заметил проблему с топливом и был вынужден сообщить о ней в режиме реального времени. На этом этапе, в отличие от некоторых предыдущих вылетов, сопровождение самолетом-заправщиком не планировалось, но, учитывая серьезность ситуации, было принято решение провести внеочередную дозаправку", - сообщает 12 канал.

В то же время был разработан план на случай, если заправщик не успеет вовремя добраться до неисправного истребителя. В этом случае самолет должен был совершить аварийную посадку в "соседней стране", чтобы избежать риска, связанного с посадкой на территории Ирана.

Уточняется, что благодаря четкой координации все же удалось устранить неисправность и завершить атаку, не отклоняясь от курса.