Винищувач Gripen F здійснив перший політ: до чого його готують

Шведська оборонна компанія Saab успішно провела перший політ двомісної версії багатоцільового винищувача Gripen F. Літак перебував у повітрі близько 40 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оборонної компанії.

Gripen F піднявся в повітря з аеродрому Saab у шведському Лінчепінгу. Під час випробувального польоту фахівці перевірили основні системи літака та низку його льотних характеристик.

На наступних етапах компанія поступово перевірятиме можливості винищувача на граничних режимах. Зокрема, йдеться про максимальну швидкість і висоту польоту, допустимі навантаження та кути атаки.

Паралельно фахівці оцінюватимуть тактичні можливості Gripen F, а також функції задньої кабіни.

Після завершення всіх запланованих процедур літак підготують до передачі Військово-повітряним силам Бразилії.

Що відомо про Gripen F

Сімейство JAS 39 Gripen E/F є глибокою модернізацією багатоцільових винищувачів четвертого покоління Gripen C/D.

У версіях E/F було збільшено площу крила та подовжено фюзеляж. Крім того, літак отримав потужніший двигун General Electric F414 і новий радар з активними фазованими антенними гратами.

Як відомо, винищувач був створений у рамках стратегічного партнерства між Швецією та Бразилією, що передбачає масштабну передачу технологій у рамках бразильської програми.

Двомісну версію розробили для підготовки пілотів, а також підвищення ефективності під час спільного виконання бойових завдань.

При цьому двомісний Gripen F зберігає свої бойові можливості та всі десять точок підвіски озброєння. У майбутньому літак може отримати можливість керувати безпілотними винищувачами.