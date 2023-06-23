Шведський грифон. Що відомо про літаки Gripen та топ-5 відмінностей від F-16

Швеція погодилася взяти участь у авіаційній коаліції союзників України. Хоча наразі йдеться лише про ознайомлювальне навчання з літаками JAS 39 Gripen для пілотів та інженерів.

РБК-Україна розповідає про Gripen та його відмінності від американського F-16.

Фото: порівняння JAS 39 Gripen з F-16 Fighting Falcon

Українських пілотів познайомлять із Gripen

Минулого тижня Швеція оголосила про 12-й пакет допомоги для України. Один із його пунктів - згода на ознайомлення з бойовими літаками Gripen.

"Перед збройними силами поставлено завдання ознайомчого навчання українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного персоналу на JAS 39", - йдеться у прес-релізі шведського уряду.

Також повідомлялося, що рішення ухвалено у відповідь на прохання України провести оперативну оцінку літаків у рамках невідкладних заходів щодо посилення протиповітряної оборони сучасним бойовим авіаційним комплексом.

Зазначимо, за рахунок бойових та експлуатаційних характеристик JAS 39 Gripen ще до 2022 року розглядався як варіант посилення Повітряних сил України. Минулого року міністр оборони Олексій Резніков, розповідаючи про вибір нової платформи, припускав, що це може бути шведський літак.

Навесні 2023 року західні союзники започаткували авіаційну коаліцію. Але в травні прем'єр-міністр Швеції Пол Йонсон попередив, що про постачання Gripen не може йтися через відсутність "вільних бортів". Ближче до кінця місяця він заговорив про тренування та випробувальні польоти для українських пілотів. А шведські ЗМІ побачили у цьому перший крок до закупівлі літаків для України.

Однак якщо порівнювати з навчанням пілотів на F-16, то тут є велика різниця.

"З Gripen нас хочуть познайомити. Не навчити, а провести ознайомлювальне навчання. Тобто наші пілоти приїдуть (до Швеції, - ред.), їм покажуть літаки, щось вони пройдуть на тренажерах. Можливо, політають на двомісних варіантах, а інженерам щось розкажуть про конструкцію. Це не буде навчання українських пілотів на Gripen", - зазначив у коментарі РБК-Україна провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ), експерт з питань авіації Валерій Романенко.

Що відомо про цей літак

JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління виробництва Saab. Його назва перекладається зі шведської як "грифон" - міфічна істота з тілом лева, крилами і головою орла. У середньовічній геральдиці грифон був християнським символом божественної сили.

Розробка почалася у 1979 році, перший політ датується 1988-м роком. На озброєння шведських ВПС прийнято у 1997 році. Загалом вироблено майже 250 одиниць, вартість залежно від модифікації коливається від 30 до 60 млн доларів.

Літак спроектовано за аеродинамічною схемою "качка" і його рулі управління дозволяють створювати позитивну підйомну силу на всіх швидкостях польоту, а трикутне крило компенсує від'ємну підйомну силу на високих швидкостях. Тому у Gripen гарне балансування під час надзвукового польоту та високі злітно-посадкові характеристики.

Фото: JAS 39 Gripen відрізняється високими злітно-посадковими характеристиками (Saab AB)

Для зменшення пробігу при посадці літак оснащено потужними повітряними гальмами. Основні системи, такі як двигун RM12 та радар PS-05/A, мають модульну конструкцію, що спрощує технічне обслуговування та модернізацію.

Авіоніка повністю інтегрована у єдиний комплекс на основі цифрової бази даних MIL-STD 1553B. Це дозволило значно підвищити ефективність у виконанні бойових завдань. А система передачі CDL 39 на момент прийняття Gripen на озброєння не мала аналогів у світі.

Силова установка складається з одного потужного турбореактивного двигуна з високим ступенем двоконтурності. Він розвиває високу тягу, що дозволяє літаку розвивати максимальну швидкість 2130 км/год і злітати лише за 18 секунд.

Перші Gripen мали обмежений арсенал озброєнь, але потім на них інтегрували практично всю авіаційну зброю європейського та американського виробництва. Окрім звичайних авіабомб та блоків з некерованими ракетами вони можуть нести високоточну зброю для ураження наземних та надводних цілей.

На сьогодні існують кілька модифікацій "грифонів" у тому числі з покращеним двигуном, радаром з активними фазованими антеними решітками, додатковими точками підвіски та низкою інших удосконалень. Крім шведських ВПС, вони експлуатуються в ПАР, Таїланді, Бразилії, Угорщині та Чехії. Ще один літак має Імперська випробувальна льотна школа у Великій Британії.

У контексті України головним питанням також залишається потенційне джерело поставок. Швеція загалом має 96 Gripen, проте там на найвищому рівні кажуть, що ресурсів для передачі немає. З 2000-х років по 14 літаків орендують Чехія та Угорщина, і терміни лізингу завершуються у 2026 та 2027 роках відповідно. Бразилії та Таїланду у свою чергу немає серед союзників України. Як і Південно-Африканської Республіки, але її літаки вивели з експлуатації в 2021 році через брак коштів на обслуговування, а частину розібрали на запчастини.

JAS 39 Gripen vs F-16

Шведський Gripen та американський F-16 багато в чому схожі. Хоча б за цільовим призначенням - обидва є багатоцільовими літаками, тобто здатні виконувати завдання бойових винищувачів, штурмовиків та бомбардувальників.

"Ще одна схожість у тому, що вони паралельно вдосконалювалися. F-16 починався з версії Block 10, а зараз Block 70/72. Gripen теж покращували і дійшли до версії NG (New Generation), або Super-Gripen, якщо використовувати американську технологію. Загалом, якщо брати загалом, то літаки схожі", - зазначає Валерій Романенко.

Проте при прямому порівнянні виділяються кілька відмінностей.

Озброєння та бойове навантаження

Одним із головних недоліків Gripen називають показник бойового навантаження - 5,3 тонни при 10 точках підвіски (у максимальній версії). У F-16 він сягає 7,8 тонни і до 11 точок підвіски. По суті, це означає, що шведський літак здатний підняти менше озброєнь. Але в той же час є більш легким та маневреним.

На думку Романенка, менше бойове навантаження не є критичним фактором.

"У бойових умовах це не відіграватиме суттєвої різниці, тому що ніхто не підвішує на літаки все, що вони здатні нести. Вони тоді стають не маневреними", - розповів він РБК-Україна.

Обидва літаки оснащені авіаційними гарматами: 20-мм M61-A-1 Vulcan (550 снарядів) для F-16 та 27-мм Mauser BK-27 (120 снарядів) для Gripen.

Фото: Gripen здатні нести широку номенклатуру ракетного озброєння (Saab AB)

Що стосується основного озброєння, то F-16 може нести ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-7 Sparrow, а також широку номенклатуру ракет класу "повітря-поверхня", у тому числі AGM-65A/B/D Maverick, які застосовувалися у конфліктах на Близькому Сході.

У Gripen практично таке ж озброєння, з тією різницею, що він може нести ракети як американського, так і європейського виробництва.

"Але він не здатний використовувати найсучасніші американські далекобійні варіанти - AMRAAM. Вірніше, запустити зможе, але не відслідковувати, тому що радар недостатньо сильний", - наголошує експерт.

Радар

На останніх версіях F-16 встановлено багатофункціональний бортовий радар AN/APG-83 з активною антеною решіткою з електронним скануванням. Він здатний виявляти цілі на відстані до 370 км і одночасно супроводжувати до 20 цілей на землі та повітрі. За заявами розробників, новий радар є ефективним проти крилатих ракет, тоді як попередні версії мали практично нульові можливості проти такої зброї.

JAS 39 Gripen оснащений бортовою РЛС PS-05/A з пласкою антенною решіткою з механічним скануванням. Він складається із чотирьох модулів, які можна замінити за півгодини. Вага станції - 153 кг, і це значно менше, ніж у більшості сучасних бойових літаків.

PS-05/A виявляє цілі на відстані до 120 км, причому навіть за умов туману або низької хмарності. А також одночасно відстежує 10 повітряних цілей та дозволяє відразу атакувати чотири з них.

Злітні характеристики

Однією з рекламних "фішок" Gripen є його здатність злітати з аеродромів з не найкращими умовами та невибагливість до смуг. Цей параметр закладався під час розробки, оскільки згідно з шведською доктриною, у разі війни літаки повинні розосередитися і базуватися навіть на автомобільних дорогах.

У випадку з F-16 підвищені вимоги до якості злітної смуги пов'язані з низькми розташуванням повітрозабірника.

"F-16 майже все тягне з ґрунту, тому нам доведеться уважно стежити за аеродромами. У США навіть перед заїздом на аеродром перевіряють, щоб ніде не було жодного камінця, а що вже говорити про злітну смугу. Американські літаки до цього чутливі. Якщо F-16 втягне камінчик, це може бути критично для всього літака. Але що на Gripen наші смуги ніяк не вплинули б, я теж не сказав би", - зазначив Валерій Романенко в коментарі РБК-Україна.

А щодо здатності сідати на автомобільне шосе, то будь-який сучасний бойовий літак може це робити, додав експерт.

Економічність

У той же час "всеїдність" Gripen щодо злітних смуг означає не лише нижчі вимоги до них, але й до міжпольотного обслуговування. Згідно з даними з відкритих джерел, льотна година шведського літака коштує 4,7 тисяч доларів, у F-16 - 7 тисяч доларів. Сюди входять вартість технічного обслуговування та ремонту.

Сучасний F-16 Fighting Falcon у базовій комплектації коштує 50-60 млн доларів, у той час як його конкурент від 30 до 60 млн доларів залежно від версії. Але це ціни на нові літаки. Що стосується знятих з озброєння, ціни можуть коливатися залежно від умов контракту.

Бойовий досвід

Тут беззаперечна перевага на боці F-16. Загальна кількість повітряних перемог літаків повітряних сил США, країн НАТО та Ізраїлю перевищує 50. Останній епізод - саме F-16 ВПС Туреччини збив російський Су-24 у листопаді 2015 року, який порушив повітряний простір з боку Сирії.

Шведські Grippen брали участь лише у міжнародній операції у Лівії, під час якої патрулювали небо та вели розвідку. Інформації щодо участі у реальних боях немає.

"Ніхто не знає, як він проявить себе у бойових умовах. Він може бути зручним в обслуговуванні, але, наприклад, не витримати пуски ворожих ракет", - підсумував авіаційний експерт Валерій Романенко.