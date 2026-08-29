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Истребитель Gripen F совершил первый полет: к чему его готовят

01:10 29.08.2026 Сб
2 мин
Cамолет подготовят к передаче Военно-воздушным силам Бразилии.
aimg Юлия Маловичко
Истребитель Gripen F совершил первый полет: к чему его готовят Фото: истребитель Gripen F (Getty Images)
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Шведская оборонная компания Saab успешно провела первый полет двухместной версии многоцелевого истребителя Gripen F. Самолет находился в воздухе около 40 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу оборонной компании.

Gripen F поднялся в воздух с аэродрома Saab в шведском Линчепинге. Во время испытательного полета специалисты проверили основные системы самолета и ряд его летных характеристик.

На следующих этапах компания будет постепенно проверять возможности истребителя на предельных режимах. В частности, речь идет о максимальной скорости и высоте полета, допустимых перегрузках и углах атаки.

Параллельно специалисты будут оценивать тактические возможности Gripen F, а также функции задней кабины.

После завершения всех запланированных процедур самолет подготовят к передаче Военно-воздушным силам Бразилии.

Что известно о Gripen F

Семейство JAS 39 Gripen E/F представляет собой глубокую модернизацию многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen C/D.

В версиях E/F была увеличена площадь крыла и удлинен фюзеляж. Кроме того, самолет получил более мощный двигатель General Electric F414 и новый радар с активной фазированной антенной решеткой.

Как известно, истребитель был создан в рамках стратегического партнерства между Швецией и Бразилией, которое предусматривает масштабную передачу технологий в рамках бразильской программы.

Двухместную версию разработали для подготовки пилотов, а также повышения эффективности при совместном выполнении боевых задач.

При этом двухместный Gripen F сохраняет свои боевые возможности и все десять точек подвески вооружения. В будущем самолет также может получить возможность управлять беспилотными истребителями.

Ранее сообщалось, что известно о шведских Gripen и какие их главные отличия от F-16.

РБК-Украина также писало, как начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, почему Gripen стали приоритетом для Украины.

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