Винищувач F-16 впав на жваве шосе у Туреччині (відео)

Відомо, що літак злетів з місцевої 9-ої авіабази і здійснював плановий тренувальний політ, під час якого виникли технічні складнощі. Авіакатастрофа сталася близько першої години ночі, винищувач впав в районі жвавої автодороги Ізмір-Стамбул.

Після падіння на місці почалася сильна пожежа, уламки літака розлетілися на сотні метрів. На місці працюють усі екстрені служби, проводиться розслідування, автомобільну трасу перекрили на невизначений термін.

Міноборони Туреччини підтвердило інформацію про падіння винищувача. Військові організували пошуково-рятувальну операцію та виявили уламки літака. Комісія з розслідування авіакатастроф з'ясовує причини інциденту.

Міністр юстиції Акін Гюрлек оголосив, що Головна прокуратура Баликесір вже розпочала розслідування щодо катастрофи F-16.