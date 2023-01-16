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Вінгер "Монреаля" з переможною шайбою очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Нью-Йорк, Понеділок 16 січня 2023 11:58
Вінгер "Монреаля" з переможною шайбою очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Коул Кофілд (крайній ліворуч) закинув 26 шайб у сезоні 2022/23 (cbc.ca)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги назвав крайнього нападника "Монреаль Канадієнс" Коула Кофілда найкращим гравцем ігрового дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Молодий вінгер "Канадієнс" набрав два пункти у виїзному поєдинку проти "Нью-Йорк Рейнджерс". Монреальці здобули перемогу з мінімальною перевагою (2:1).

У другому періоді Кофілд узяв участь у гольовій атаці "Монреаля", що завершилася шайбою Даха. А в середині третього періоду оформив переможний гол. 22-річний американець розігнав атаку "Канадієнс" і на її фініші з центральної зони перед воротами виконав влучний кидок повз Шестьоркіна.

Перемога в Нью-Йорку не надто покращила турнірне становище "Монреаля". Найтитулованіший клуб НХЛ іде останнім в Атлантичному дивізіоні та, вочевидь, вкотре пропустить плей-офф. Натомість "Рейнджерс" залишилися на 3-й сходинці в дивізіоні Метрополітен.

Доповнили трійку зірок вечора крайній нападник "Ванкувера" Брок Бесер і вінгер "Вінніпега" Блейк Вілер. Обидва закинутими шайбами доклалися до перемог своїх команд. "Кенакс" із Бесером у складі переграли "Кароліну" на виїзді (4:3 після булітів), а "Джетс" із голом Вілера здолали "Арізону" вдома (2:1).

До слова, напередодні форвард "Сіетла" Макканн очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Чикаго".

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