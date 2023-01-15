Форвард "Сіетла" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Нагорі топ-трійки зірок ігрового дня в Національній хокейній лізі опинився нападник "Сіетл Кракен" Джаред Макканн, який закинув три шайби "Чикаго Блекхокс" в Іллінойсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

"Кракен" буквально пошматували господарів льоду в стартовому періоді. Команда Дейва Хекстола оформила 6 шайб проти однієї "Чикаго".

Макканн відзначився двічі. Спершу канадець змістився від правого борту до центру, звідки влучно пробив без зближення з голкіпером. А згодом отримав шайбу в правій зоні вкидання і прошив Стейлока кидком лівою.

Ще раз Макканн опинився в обіймах партнерів у третій 20-хвилинці. У контратаці "Кракен" форвард отримав передачу Ларссона та зі звичного місця кидка відправив шайбу в дальню дев'ятку. Зрештою, "Сіетл" здобув перемогу в гольовій феєрії (8:5) і піднявся на друге місце в Тихоокеанському дивізіоні.

До топ-3 зірок вечора також потрапили крайній нападник "Коламбуса" Патрік Лайне та воротар "Колорадо" Павел Францоуз. Фінський вінгер трьома шайбами допоміг перестріляти "Детройт" на виїзді (4:3). Натомість досвідчений чех оформив шатаут із 29-ма сейвами під час побиття "Оттави" (7:0).