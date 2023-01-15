ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Форвард "Сіетла" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Чикаго, Неділя 15 січня 2023 10:35
Форвард "Сіетла" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Джаред Макканн тричі засмутив "Чикаго" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі топ-трійки зірок ігрового дня в Національній хокейній лізі опинився нападник "Сіетл Кракен" Джаред Макканн, який закинув три шайби "Чикаго Блекхокс" в Іллінойсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

"Кракен" буквально пошматували господарів льоду в стартовому періоді. Команда Дейва Хекстола оформила 6 шайб проти однієї "Чикаго".

Макканн відзначився двічі. Спершу канадець змістився від правого борту до центру, звідки влучно пробив без зближення з голкіпером. А згодом отримав шайбу в правій зоні вкидання і прошив Стейлока кидком лівою.

Ще раз Макканн опинився в обіймах партнерів у третій 20-хвилинці. У контратаці "Кракен" форвард отримав передачу Ларссона та зі звичного місця кидка відправив шайбу в дальню дев'ятку. Зрештою, "Сіетл" здобув перемогу в гольовій феєрії (8:5) і піднявся на друге місце в Тихоокеанському дивізіоні.

До топ-3 зірок вечора також потрапили крайній нападник "Коламбуса" Патрік Лайне та воротар "Колорадо" Павел Францоуз. Фінський вінгер трьома шайбами допоміг перестріляти "Детройт" на виїзді (4:3). Натомість досвідчений чех оформив шатаут із 29-ма сейвами під час побиття "Оттави" (7:0).

До слова, хокейна збірна України програла Латвії другий матч на Універсіаді-2023 у Штатах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Удар РФ по будинку в Дніпрі: кількість жертв знову зросла
Удар РФ по будинку в Дніпрі: кількість жертв знову зросла
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам