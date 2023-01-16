Вингер "Монреаля" с победной шайбой возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Молодой вингер "Канадиенс" набрал два пункта в выездном поединке против "Нью-Йорк Рейнджерс". Монреальцы одержали победу с минимальным преимуществом (2:1).

Во втором периоде Кофилд принял участие в голевой атаке "Монреаля", завершившейся шайбой Даха. А в середине третьего периода оформил победный гол. 22-летний американец разогнал атаку "Канадиенс" и на ее финише из центральной зоны перед воротами совершил точный бросок мимо Шестеркина.

Победа в Нью-Йорке не сильно улучшила турнирное положение "Монреаля". Самый титулованный клуб НХЛ идет последним в Атлантическом дивизионе и, очевидно, снова пропустит плей-офф. Тем временем "Рейнджерс" остались на 3-й строчке в дивизионе Метрополитен.

Дополнили тройку звезд вечера крайний нападающий "Ванкувера" Брок Бессер и вингер "Виннипега" Блейк Уилер. Оба заброшенными шайбами приложились к победам своих команд. "Кэнакс" с Бессером в составе обыграли "Каролину" на выезде (4:3 после буллитов), а "Джетс" с голом Уилера одолели "Аризону" дома (2:1).