ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вингер "Монреаля" с победной шайбой возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Новина українською →
Нью-Йорк, Понедельник 16 января 2023 11:58
Вингер "Монреаля" с победной шайбой возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Коул Кофилд (крайний слева) забросил 26 шайб в сезоне 2022/23 (cbc.ca)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги назвал крайнего нападающего "Монреаль Канадиенс" Коула Кофилда лучшим игроком игрового дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Молодой вингер "Канадиенс" набрал два пункта в выездном поединке против "Нью-Йорк Рейнджерс". Монреальцы одержали победу с минимальным преимуществом (2:1).

Во втором периоде Кофилд принял участие в голевой атаке "Монреаля", завершившейся шайбой Даха. А в середине третьего периода оформил победный гол. 22-летний американец разогнал атаку "Канадиенс" и на ее финише из центральной зоны перед воротами совершил точный бросок мимо Шестеркина.

Победа в Нью-Йорке не сильно улучшила турнирное положение "Монреаля". Самый титулованный клуб НХЛ идет последним в Атлантическом дивизионе и, очевидно, снова пропустит плей-офф. Тем временем "Рейнджерс" остались на 3-й строчке в дивизионе Метрополитен.

Дополнили тройку звезд вечера крайний нападающий "Ванкувера" Брок Бессер и вингер "Виннипега" Блейк Уилер. Оба заброшенными шайбами приложились к победам своих команд. "Кэнакс" с Бессером в составе обыграли "Каролину" на выезде (4:3 после буллитов), а "Джетс" с голом Уилера одолели "Аризону" дома (2:1).

К слову, накануне форвард "Сиэтла" Макканн возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Чикаго".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа