Вінгер "Баффало" очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Головною зіркою чергового ігрового дня в Національній хокейній лізі став крайній нападник "Баффало Сейбрз" Алекс Так.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
26-річний вінгер став головною дійовою особої виїзного двобою з "Торонто". Саме дві шайби уродженця Сиракуз дозволили "Сейбрз" перестріляти канадців (4:3).
Так узявся до справи у третьому періоді. Спершу він перед воротами замкнув класну передачу Томпсона з-за лінії воріт. А згодом крайній нападник класним кидком під стійку реалізував більшість "Баффало".
Завдяки перемозі Так і компанія трохи скоротили відставання від топ-трійки Атлантичного дивізіону. "Сейбрз" набрали 71 пункт і посідають 5-те місце, відстаючи на 13 очок від третього. Натомість "Торонто" залишився другим (88 балів).
До топ-3 зірок вечора також потрапили вінгер "Колорадо" Арттурі Лехконен і капітан "Далласа" Джеймі Бенн. Перший записав до свого активу дубль і результативну передачу в протистоянні з "Монреалем". Натомість другий голом і двома асистами доклався до перемоги над "Сіетлом".
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Монреаль" – "Колорадо" – 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
- "Торонто" – "Баффало" – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)
- "Сіетл" – "Даллас" – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
До слова, напередодні голкіпер "Нью-Джерсі" Ванечек очолив трійку зірок зі шатаутом проти "Кароліни".
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