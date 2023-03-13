ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Воротар "Нью-Джерсі" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Ньюарк, Понеділок 13 березня 2023 10:56
Воротар "Нью-Джерсі" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Вітек Ванечек провів "сухий" матч проти "Кароліни" (russianmachineneverbreaks.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги обрав голкіпера "Нью-Джерсі Девілз" Вітека Ванечека найкращим виконавцем чергового ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Чеський воротар доклався до перемоги над "Кароліною" на домашньому льоду. 27-річний голкіпер зберіг ворота сухими, а його партнери по команді – Х'юз і Братт (двічі) – закинули три шайби "Гаррікейнз".

Ванечек за три періоди поєдинку парирував 32 удари. Для 27-річного чеха цей шатаут став третім у нинішньому сезоні. Відсоток сейвів у кампанії 2022/23 наразі склав солідні 90,96%. Коефіцієнт надійності – 2,48.

Завдяки перемозі "Девілз" наздогнали "Кароліну" за набраними очками. Обидві команди мають в активі по 94 пункти та ділять перше-друге місця в дивізіоні Метрополітен. "Нью-Йорк Рейнджерс", який іде третім, відстав на 10 очок.

Доповнили трійку зірок вечора капітан "Детройта" Ділан Ларкін і голкіпер "Вегаса" Їржі Патера. Перший закинув шайбу та віддав 2 асисти в протистоянні з "Бостоном" (5:3). Натомість другий під час екстреного дебюту в НХЛ оформив 30 сейвів проти "Сент-Луїса" (5:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

Воротар &quot;Нью-Джерсі&quot; з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто