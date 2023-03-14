Вингер "Баффало" возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Главной звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге стал крайний нападающий "Баффало Сейбрз" Алекс Так.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
26-летний вингер стал главным действующим лицом выездного поединка с "Торонто". Именно две шайбы уроженца Сиракуз позволили "Сейбрз" перестрелять канадцев (4:3).
Так взялся за дело в третьем периоде. Сначала он перед воротами замкнул классную передачу Томпсона из-за линии ворот. А вскоре фланговый нападающий классным броском под штангу реализовал большинство "Баффало".
Благодаря победе Так и компания немного сократили отставание от топ-тройки Атлантического дивизиона. "Сейбрз" набрали 71 пункт и занимают 5-е место, отставая на 13 очков от третьего. "Торонто" остался вторым (88 баллов).
В топ-3 звезд вечера также попали вингер "Колорадо" Арттури Лехконен и капитан "Далласа" Джейми Бенн. Первый записал в свой актив дубль и результативную передачу в противостоянии с "Монреалем". Второй голом и двумя ассистами приложился к победе над "Сиэтлом".
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Монреаль" – "Колорадо" – 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
- "Торонто" – "Баффало" – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)
- "Сиэтл" – "Даллас" – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
К слову, накануне голкипер "Нью-Джерси" Ванечек возглавил тройку звезд с шатаутом против "Каролины".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.