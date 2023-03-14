Вингер "Баффало" возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Главной звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге стал крайний нападающий "Баффало Сейбрз" Алекс Так.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

26-летний вингер стал главным действующим лицом выездного поединка с "Торонто". Именно две шайбы уроженца Сиракуз позволили "Сейбрз" перестрелять канадцев (4:3).

Так взялся за дело в третьем периоде. Сначала он перед воротами замкнул классную передачу Томпсона из-за линии ворот. А вскоре фланговый нападающий классным броском под штангу реализовал большинство "Баффало".

Благодаря победе Так и компания немного сократили отставание от топ-тройки Атлантического дивизиона. "Сейбрз" набрали 71 пункт и занимают 5-е место, отставая на 13 очков от третьего. "Торонто" остался вторым (88 баллов).

В топ-3 звезд вечера также попали вингер "Колорадо" Арттури Лехконен и капитан "Далласа" Джейми Бенн. Первый записал в свой актив дубль и результативную передачу в противостоянии с "Монреалем". Второй голом и двумя ассистами приложился к победе над "Сиэтлом".

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