Вінгер "Айлендерс" із чотирма пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Найкращим виконавцем за підсумком чергового ігрового дня регулярного чемпіонату в Національній хокейній лізі став крайній нападник "Нью-Йорк Айлендерс" Кайл Палм'єрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Досвідчений нападник доклався до виїзної перемоги острів'ян над "Анахаймом". Він закинув шайбу та тричі асистував партнерам, а ще заробив 2 хвилини штрафу за удар суперника ключкою.
Саме Палм'єрі в стартовому періоді зрівняв рахунок після шайби Джонса. У стрімкій атаці "Айлендерс" Енгваль від лівого борту віддав поперечну передачу, а ветеран нью-йоркців завдав потужного пострілу з правої зони вкидання. У другій 20-хвилинці він допоміг відзначитися Нельсону, а в третьому періоді асистував тим же Енгвалю і Нельсону.
Завдяки старанням Палм'єрі та компанії "Нью-Йорк" здобув важливу перемогу на виїзді (6:3). "Айлендерс" посідають 5-те місце в дивізіоні Метрополітен і наразі останніми проходять у плей-офф. "Вашингтон" відстав на 5 пунктів, але провів на матч менше.
До топ-3 зірок також потрапили центрфорвард "Міннесоти" Юель Ерікссон Ек і вінгер "Вашингтона" Ті Джей Оші. Швед закинув шайбу та віддав 2 асисти в протистоянні зі "Сент-Луїсом". Натомість другий оформив гол і передачу проти "Баффало".
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Вашингтон" – "Баффало" – 5:4 Б (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 2:0)
- "Торонто" – "Колорадо" – 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
- "Сент-Луїс" – "Міннесота" – 5:8 (3:1, 1:5, 1:2)
- "Анахайм" – "Айлендерс" – 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)
До слова, напередодні вінгер "Коламбуса" Гудро став першою зіркою дня з дублем і трьома асистами проти "Сан-Хосе".
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