Вингер "Айлендерс" с четырьмя пунктами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Опытный нападающий приложился к выездной победе островитян над "Анахаймом". Он забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам, а еще заработал 2 минуты штрафа за удар соперника клюшкой.

Именно Палмьери в стартовом периоде сравнял счет после шайбы Джонса. В стремительной атаке "Айлендерс" Энгваль от левого борта отдал поперечную передачу, а ветеран нью-йоркцев нанес мощный выстрел из правой зоны вбрасывания. Во второй 20-минутке он помог отличиться Нельсону, а в третьем периоде ассистировал тем же Энгвалю и Нельсону.

Благодаря стараниям Палмьери и компании "Нью-Йорк" одержал важную победу на выезде (6:3). "Айлендерс" занимают 5-е место в дивизионе Метрополитен и пока последними проходят в плей-офф. "Вашингтон" отстал на пять пунктов, но провел на матч меньше.

В топ-3 звезд также попали центрфорвард "Миннесоты" Юэль Эрикссон Эк и вингер "Вашингтона" Ти Джей Оши. Швед забросил шайбу и отдал 2 ассиста в противостоянии с "Сент-Луисом". В свою очередь второй оформил гол и передачу против "Баффало".

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