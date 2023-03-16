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Вингер "Айлендерс" с четырьмя пунктами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Анахайм, Четверг 16 марта 2023 11:44
Вингер "Айлендерс" с четырьмя пунктами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Кайл Палмьери тянет "Айлендерс" в плей-офф сезона (facebook.com/NEWYORKISLANDERS)
Автор: Антон Федорцив

Лучшим исполнителем по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата в Национальной хоккейной лиге стал крайний нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Кайл Палмьери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный нападающий приложился к выездной победе островитян над "Анахаймом". Он забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам, а еще заработал 2 минуты штрафа за удар соперника клюшкой.

Именно Палмьери в стартовом периоде сравнял счет после шайбы Джонса. В стремительной атаке "Айлендерс" Энгваль от левого борта отдал поперечную передачу, а ветеран нью-йоркцев нанес мощный выстрел из правой зоны вбрасывания. Во второй 20-минутке он помог отличиться Нельсону, а в третьем периоде ассистировал тем же Энгвалю и Нельсону.

Благодаря стараниям Палмьери и компании "Нью-Йорк" одержал важную победу на выезде (6:3). "Айлендерс" занимают 5-е место в дивизионе Метрополитен и пока последними проходят в плей-офф. "Вашингтон" отстал на пять пунктов, но провел на матч меньше.

В топ-3 звезд также попали центрфорвард "Миннесоты" Юэль Эрикссон Эк и вингер "Вашингтона" Ти Джей Оши. Швед забросил шайбу и отдал 2 ассиста в противостоянии с "Сент-Луисом". В свою очередь второй оформил гол и передачу против "Баффало".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Баффало" – 5:4 Б (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 2:0)
  • "Торонто" – "Колорадо" – 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
  • "Сент-Луис" – "Миннесота" – 5:8 (3:1, 1:5, 1:2)
  • "Анахайм" – "Айлендерс" – 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

К слову, накануне вингер "Коламбуса" Гудро стал первой звездой дня с дублем и тремя ассистами против "Сан-Хосе".

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