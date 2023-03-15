Нападник "Коламбуса" з букетом шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Досвідчений американець найбільше доклався до виїзної перемоги над "Сан-Хосе" (6:5 ОТ). Він оформив дубль і віддав 3 результативні передачі проти "Шаркс".

У стартовому періоді саме Гудро зрівняв рахунок після шайби Барабанова. Він ледь не з нульового кута відправив "диск" за лінію після кидка Лайне. У другій 20-хвилинці альтернативний капітан "Блю Джекетс" опанував роль плеймейкера, тричі асистувавши партнерам. А в овертаймі закинув переможну шайбу в затяжній атаці.

Підсумковий результат не змінив турнірного становища команд. "Сан-Хосе" залишився аутсайдером Тихоокеанського дивізіону, а "Коламбус" – останній у дивізіоні Метрополітен. Зате "Блю Джекетс" перервали 4-матчеву серію поразок.

Доповнили топ-трійку зірок нападник "Чикаго" Тейлор Раддиш і вінгер "Тампи-Бей" Брендон Хейгл. Перший хет-триком допоміг "Блекгокс" переграти "Бостон" (6:3). Натомість другий голом і двома асистами доклався до перемоги над "Нью-Джерсі" (4:1).

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