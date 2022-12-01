Не винесла уроків. Росія вичерпує сили під Бахмутом, - ISW

Російські зусилля навколо Бахмута показують, що Москва докорінно не здобула уроки з попередніх кампаній із великою кількістю жертв, які зосереджені лише з метою обмеженого оперативного чи стратегічного значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що з кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти довкола Бахмуту; у наступні шість місяців вони змогли просунутися лише на кілька кілометрів.

Дії РФ щодо наступу на Бахмут призвели до поступового виснаження живої сили та техніки, внаслідок цього війська були затиснуті у відносно незначних населених пунктах на тижні та місяці.

Ця схема операцій дуже нагадує попередні спроби росіян взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку війни.

За оцінками ISW, протягом червня та липня українські сили фактично дозволили російським військам зосередити зусилля на Сєвєродонецьку та Лисичанську, які мають обмежене оперативне та стратегічне значення, щоб отримати вигоду з деградації російської живої сили та техніки протягом місяців завзятих боїв,

Російські війська врешті-решт захопили Лисичанськ і Сєвєродонецьк і досягли кордону Луганської області, але цей тактичний успіх призвів до незначного оперативного ефекту, вважають експерти.

Зусилля Росії на цьому напрямі здебільшого вже зайшли в глухий кут. Навіть якщо російські війська продовжуватимуть просуватися до Бахмута, Москва не отримає серйозних оперативних переваг.

Витрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких, завзятих і виснажливих боїв навколо Бахмута, набагато переважують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від взяття Бахмута. Наступ навколо міста поглинає значну частину доступної бойової могутності Росії, сприяючи просуванню ЗСУ, резюмували аналітики.

Ключові висновки аналітиків ISW

Російська державна атомна компанія "Росенергоатом" призначила нового директора окупованої Запорізької АЕС.

Кремль продовжує зусилля щодо придушення внутрішнього інакомислення шляхом розширення заходів, нібито спрямованих проти "іноземних агентів".

Опитування показують, що російська громадськість утомилася від війни Росії в Україні.

Російські війська продовжували оборонятися від українських контрнаступів на лінії Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжували нарощувати успіхи в районі Бахмута та вести наступальні операції в районі Авдіївки та Донецька.

Українські сили проводять операцію на Кінбурнській косі.

Російські офіційні особи продовжують проводити часткові мобілізаційні заходи.

Зусилля російських офіційних осіб, що продовжуються, з інтеграції незаконно анексованих територій до складу Російської Федерації, ймовірно, мають дуже неорганізований характер.

Нагадаємо, за даними ISW, 29 листопада, російські війська досягли незначних успіхів у районі Бахмута. Окупанти перебільшили свої "успіхи" на фронті.

У ЗСУ повідомили, що припиняють спроби окупантів зосередити зусилля на потужний удар.

Погіршення погодних умов може суттєво призупинити атаки окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямку, які є одними із найскладніших на Донбасі. Що може суттєво вплинути на перебіг бойових дій.

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