Тяжкі напрямки на Донбасі: військові сказали, що може серйозно вплинути на хід боїв

Погіршення погодних умов може суттєво призупинити атаки окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямку, які є одними з найскладніших на Донбасі. Що значно може вплинути на хід бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Безперечно, якщо будуть великі дощі, туман та сльота - це дуже сильно пригальмує атакуючі дії будь-якої сторони, відповідно на Бахмутському та Авдіївському напрямку це призупинить атаки росіян", - каже Череватий.

Він пояснив, при погіршенні погоди спочатку колісна техніка уже фактично не може ходити по полях та деяких дорогах (мова йде про БТР, автомобільну техніку, яка підвозить боєприпаси).

При цьому, якщо так далі буде продовжуватися, то важко стане і гусеничній техніці (танкам і БМП), яка є головною на полі бою в плані атакуючих дій.

"Тому, безсумнівно, це (погіршення погодних умов - ред.) може вплинути і дуже серйозно на хід бойових дій", - підсумував Череватий.

Нагадаємо, раніше вже військові помітили, що на сході на деяких ділянках фронту російські війська набагато знизили свою інтенсивність через погодні умови.

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