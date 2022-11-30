Окупанти перебільшили "успіхи" під Бахмутом. Аналітики ISW оцінили ситуацію

Російські війська досягли незначних успіхів у районі Бахмута. Окупанти перебільшили свої "успіхи" на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що деякі російські військкори робили необґрунтовані заяви про те, що російські війська прорвали лінію оборони України на південь від Бахмута по трасі T0513 і просунулися у бік Часового Яру, що перерізало б одну з двох основних українських наземних комунікацій, що залишилися.

"Але малоймовірно, що російські війська просувалися у тому темпі, про який повідомляють російські джерела", - заявили експерти.

За їхніми даними, кадри з геолокацією показують, що російські війська трохи просунулися на південний схід від Бахмуту.

"Такі твердження, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції і є передчасними. Російські сили, що деградували, навколо Бахмута навряд чи швидко поставлять Бахмут під загрозу неминучого оточення", - резюмували аналітики.

Ключові висновки аналітиків ISW

Міністерство оборони Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, припинили розгортання батальйонних тактичних груп за останні три місяці, що підтверджує попередні оцінки ISW.

Російські сили продовжували оборонятися від українських контрнаступних операцій у районі Сватового.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на захід від Кремінної, щоб відновити втрачені позиції.

Російські сили завдали наземних ударів у районі Сіверська та Авдіївки, а також на заході Донецької області.

Російські сили продовжували зміцнювати оборонні позиції на сході Херсонської області, тоді як українські сили продовжували завдавати ударів по скупченню російських військ на півдні.

Російські сили продовжували боротися зі застарілим обладнанням та нестачею місцевого персоналу на тлі офіційних дій, що свідчать про ймовірну другу хвилю мобілізації.

Незалежне розслідування показало, що Росія могла переправити тисячі українських ув'язнених із виправних колоній на окупованій Україні до Росії після виведення військ із західного берега Херсонської області.

У період з 27 по 28 листопада різні російські джерела розповсюджували повідомлення про те, що "ПВК Вагнера" та інші російські сили також прорвали оборонні рубежі ЗСУ та проводять зачистки в Курдюмівці (13 км на південний захід від Бахмута), Кліщіївці (7 км на південний схід Бахмута), Андріївці (10 км на південний захід від Бахмута), Зеленопіллі (13 км на південь від Бахмута), Підгородному (5 км на північний схід від Бахмута) і Спірному (30 км на північний схід від Бахмута) з наміром оточити Бахмут з півдня і сходу.

При цьому візуальних підтверджень проникнення російських військ до зазначених населених пунктів, за винятком Озерянівки, Інститут вивчення війни не спостерігав.

Нагадаємо, ISW повідомляв, що війська РФ 28 листопада просунулися на південь від Бахмута. На кадрах з геолокацією видно, як українські безпілотники завдають ударів по російських військах в Озерянівці, за 15 км на південний захід від Бахмута.

У ЗСУ повідомили, що припиняють спроби окупантів зосередити зусилля на потужний удар.

Погіршення погодних умов може суттєво призупинити атаки окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямку, які є одними із найскладніших на Донбасі. Що може суттєво вплинути на перебіг бойових дій.

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