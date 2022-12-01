Не извлекла уроков. Россия исчерпывает силы под Бахмутом, - ISW

Российские усилия вокруг Бахмута показывают, что Москва в корне не извлекла уроки из предыдущих кампаний с большим количеством жертв, которые сосредоточены лишь на целях ограниченного оперативного или стратегического значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что с конца мая российские войска постоянно расходуют боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута; в следующие шесть месяцев они смогли продвинуться лишь на несколько километров.

Действия РФ по наступлению на Бахмут привели к постепенному истощению живой силы и техники, в результате чего войска были зажаты в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы.

Эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки россиян взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны.

По оценкам ISW, в течение июня и июля украинские силы фактически позволили российским войскам сосредоточить усилия на Северодонецке и Лисичанске, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значение, чтобы извлечь выгоду из деградации российской живой силы и техники в течение месяцев упорных боев,

Российские войска в конце концов захватили Лисичанск и Северодонецк и достигли границы Луганской области, но этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту, считают эксперты.

Усилия России на этом направлении по большей части уже зашли в тупик. Даже если российские войска продолжат продвигаться к Бахмуту, Москва не получит серьезных оперативных преимуществ.

Затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от взятия Бахмута. Наступление вокруг Бахмута поглощает значительную часть доступной боевой мощи России, способствуя продвижению ВСУ, резюмировали аналитики.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Российская государственная атомная компания "Росэнергоатом" назначила нового директора оккупированной Запорожской АЭС.

Кремль продолжает усилия по подавлению внутреннего инакомыслия путем расширения мер, якобы направленных против "иностранных агентов".

Опросы показывают, что российская общественность устала от войны России в Украине.

Российские войска продолжали обороняться от украинских контрнаступлений на линии Сватово-Кременная.

Российские войска продолжали наращивать успехи в районе Бахмута и вести наступательные операции в районе Авдеевки и Донецка.

Украинские силы проводят операцию на Кинбурнской косе.

Российские официальные лица продолжают проводить частичные мобилизационные мероприятия.

Продолжающиеся усилия российских официальных лиц по интеграции незаконно аннексированных территорий в состав Российской Федерации, вероятно, носят очень неорганизованный характер.

Напомним, по данным ISW за 29 ноября, российские войска добились незначительных успехов в районе Бахмута. Оккупанты преувеличили свои "успехи" на фронте.

В ВСУ сообщили, что пресекают попытки оккупантов сосредоточить усилия для мощного удара.

Ухудшение погодных условий может существенно приостановить атаки оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлении, которые являются одними из самых сложных на Донбассе. Что может значительно повлиять на ход боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.