Винен файл. У США назвали причину глобального збою у роботі авіації

Федеральне управління цивільної авіації стверджує, що причиною збою в системі безпеки польотів NOTAM став пошкоджений файл бази даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Авіаційний регулятор США звинуватив пошкоджений файл бази даних у відмові критично важливої системи безпеки польотів, що спонукало його призупинити всі внутрішні вильоти на дві години", - пише видання. Хоча попереднє розслідування виявило збій у пошкодженому файлі, регулятор продовжує "дбайливо працювати над подальшим виявленням причин цієї проблеми". За даними моніторингового сайту FlightAware, у середу внаслідок масштабного збою в роботі цивільної авіації було скасовано понад 1300 рейсів, а близько 9500 відкладено.