ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Виноват файл. В США назвали причину глобального сбоя в работе авиации

Новина українською →
Четверг 12 января 2023 16:07
Виноват файл. В США назвали причину глобального сбоя в работе авиации Фото: в США назвали причину глобального сбоя в работе авиации (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Федеральное управление гражданской авиации утверждает, что причиной сбоя в системе безопасности полетов NOTAM стал поврежденный файл базы данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Авиационный регулятор США обвинил поврежденный файл базы данных в отказе критически важной системы безопасности полетов, что побудило его приостановить все внутренние вылеты на два часа", - пишет издание.

Хотя предварительное расследование выявило сбой в поврежденном файле, регулятор продолжает "усердно работать над дальнейшим выявлением причин этой проблемы".

По данным мониторингового сайта FlightAware, в среду вследствие масштабного сбоя в работе гражданской авиации было отменено более 1300 рейсов, а около 9500 - отложено.

Напомним, вчера в США произошел масштабный сбой в системе оповещения воздушных миссий, потому авиакомпании предупреждают о задержках.

Позже президент США Джо Байден поручил провести расследование инцидента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе