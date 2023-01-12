Виноват файл. В США назвали причину глобального сбоя в работе авиации

Федеральное управление гражданской авиации утверждает, что причиной сбоя в системе безопасности полетов NOTAM стал поврежденный файл базы данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Авиационный регулятор США обвинил поврежденный файл базы данных в отказе критически важной системы безопасности полетов, что побудило его приостановить все внутренние вылеты на два часа", - пишет издание.

Хотя предварительное расследование выявило сбой в поврежденном файле, регулятор продолжает "усердно работать над дальнейшим выявлением причин этой проблемы".

По данным мониторингового сайта FlightAware, в среду вследствие масштабного сбоя в работе гражданской авиации было отменено более 1300 рейсов, а около 9500 - отложено.