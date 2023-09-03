Вінегрет з ППО. Ігнат розповів про підготовку до масованих обстрілів

"Ми зміцнюємо наші повітряні сили, всі Сили оборони зміцнюють свою ППО. ППО малого радіуса дії, звісно, не має такої дистанції для знищення повітряних цілей, однак якщо їх буде більше, то й результат буде кращим", - заявив Ігнат.

Як відзначив речник Повітряних сил, Російська Федерація вже безумовно не має того запасу ракет, який був в її арсеналі раніше. Водночас країна-терорист збільшує виробництво дронів, у зв'язку з чим до цього необхідно бути готовими. Зокрема нічні удари по Одеській області є тому підтвердженням.

"Українці готові, думаю, енергетики підготувались до негативних сценаріїв й протиповітряна оборона безумовно. Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з'явились перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі", - додав Ігнат.

За словами Юрія Ігната, усе західне ППО доповнює радянську техніку України, яка також доволі ефективно працює. Йдеться про С-300 та Бук, наприклад.

"Увесь цей вінегрет працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО захищаючи об'єкти, міста та стратегічні об'єкти", - пояснив речник.

Зокрема систему ППО могли б доповнити винищувачі F-16, які б здійснювали прикриття з повітря та перехоплювали ворожі цілі на підступах.

Нічні удари по Одеській області

Останні місяці, після виходу з "зернової угоди", терористи посилили удари по портовій інфраструктурі України.

Цієї ночі, 3 вересня, росіяни вдались до кількох хвиль атак ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку по припортовій інфраструктурі Подунав'я в Одеській області. Повітряним силам вдалось "приземлити" 22 одиниці.

Внаслідок влучань виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували, втім, були й постраждалі.