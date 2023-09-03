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Винегрет из ПВО. Игнат рассказал о подготовке к массированным обстрелам

Фото: Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ (armyinform.com)
Автор: Сергей Пышкин

Воздушные силы продолжают укреплять свои силы накануне возможных осенних обстрелов. Россия тем временем увеличивает производство дронов и ночная атака по Одесской области тому подтверждением.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметил спикер Воздушных сил, Российская Федерация уже определенно не имеет того запаса ракет, который был в ее арсенале ранее. В то же время страна-террорист увеличивает производство дронов, в связи с чем к этому необходимо быть готовыми. В частности ночные удары по Одесской области являются тому подтверждением. 

"Украинцы готовы, думаю, энергетики подготовились к негативным сценариям и противовоздушная оборона безусловно. Год назад мы вообще не имели западных средств среднего радиуса действия. У нас только осенью появились первые NASAMS и IRIS в очень ограниченном количестве. Если посмотреть, сегодня мы имеем такое разнообразие средств ПВО, которого нет во всем мире", - добавил Игнат. 

По словам Юрия Игната, все западное ПВО дополняет советскую технику Украины, которая также довольно эффективно работает. Речь идет о С-300 и Буке, например. 

"Весь этот винегрет работает и приносит результат. Только вопрос в том, что этого недостаточно, страна большая и приходится локально организовывать ПВО защищая объекты, города и стратегические объекты", - пояснил спикер. 

В частности систему ПВО могли бы дополнить истребители F-16, которые бы осуществляли прикрытие с воздуха и перехватывали вражеские цели на подступах. 

Ночные удары по Одесской области 

Последние месяцы, после выхода из "зерновой сделки", террористы усилили удары по портовой инфраструктуре Украины. 

Этой ночью, 3 сентября, россияне прибегли к нескольким волнам атак ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления по припортовой инфраструктуре Подунавья в Одесской области. Воздушным силам удалось "приземлить" 22 единицы. 

В результате попаданий возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали, впрочем, были и пострадавшие.

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