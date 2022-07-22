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Турбина для "Северного потока" из-за России застряла в Германии

Фото: Турбина для "Северного потока" застряла в Германии (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Турбина для газопровода "Северный поток" застряла в Германии. Все из-за того, что Россия до сих пор не дала добро на ее транспортировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным двух осведомленных собеседников агенства, 17 июля логистическая фирма Challenge Logistics перевезла турбину в Кельн. На немецкой территории она находится уже почти неделю.

Все из-за того, что Москва до сих пор не предоставила необходимых для импорта турбины в Россию документов. Речь идет о деталях того, когда именно ее нужно ввезти и какой таможенный пункт для этого использовать.

Напомним, возвращение турбины в Германию состоялось после консультаций между Берлином и правительством Канады относительно того, не нарушит ли такой шаг санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину.

По словам канадского премьера Джастина Трюдо, это было трудное решение. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский обращался к Оттавы с призывом пересмотреть его.

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