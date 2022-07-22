Турбіна для "Північного потоку" через Росію застрягла у Німеччині

Турбіна для газопроводу "Північний потік" застрягла у Німеччині. Усе через те, що Росія досі не дала добро на її транспортування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними двох поінформованих співрозмовників агентства, 17 липня логістична фірма Challenge Logistics перевезла турбіну до Кельна. На німецькій території вона перебуває вже майже тиждень. Усе через те, що Москва досі не надала необхідних для імпорту турбіни в Росію документів. Мовиться про деталі того, коли саме її потрібно ввезти та який митний пункт для цього використати.