Турбина для "Северного потока" из-за России застряла в Германии

Турбина для газопровода "Северный поток" застряла в Германии. Все из-за того, что Россия до сих пор не дала добро на ее транспортировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным двух осведомленных собеседников агенства, 17 июля логистическая фирма Challenge Logistics перевезла турбину в Кельн. На немецкой территории она находится уже почти неделю. Все из-за того, что Москва до сих пор не предоставила необходимых для импорта турбины в Россию документов. Речь идет о деталях того, когда именно ее нужно ввезти и какой таможенный пункт для этого использовать.