ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нуланд не бачить "втоми від допомоги Україні"

Новость на русском →
США, Четвер 16 лютого 2023 20:25
Нуланд не бачить "втоми від допомоги Україні" Фото: заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд наразі не бачить втоми західних союзників від допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.

Про це вона сказала на онлайн-брифінгу, відповідаючи на відповідне питання, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Навпаки, я думаю, ґрунтуючись на тому, що ми бачили, коли міністр оборони Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів Міллі були в Європі, вчора чи позавчора, щоб допомогти стимулювати постачання тих видів техніки, які Україні потрібні, щоб зробити ще один ривок", - сказала Нуланд.

За її словами, зараз "ми бачимо, як союзники з усього світу надають те, чого вони не надавали в минулому". А саме більш досконалу протиповітряну оборону, більш мобільні та ефективні танки, далекобійну зброю тощо.

"Ми далекі від втоми. Бачимо від країн по всьому світу розуміння, особливо після путінської ескалації проти мирних жителів, атак на системи опалення та водопостачання взимку, що це має бути зупинено. І це буде зупинено лише в тому випадку, якщо українці зможуть боротися", - підкреслила заступниця держсекретаря.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за словами Нуланд, США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного
Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману