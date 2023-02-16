Нуланд не бачить "втоми від допомоги Україні"

Заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд наразі не бачить втоми західних союзників від допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.

Про це вона сказала на онлайн-брифінгу, відповідаючи на відповідне питання, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Навпаки, я думаю, ґрунтуючись на тому, що ми бачили, коли міністр оборони Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів Міллі були в Європі, вчора чи позавчора, щоб допомогти стимулювати постачання тих видів техніки, які Україні потрібні, щоб зробити ще один ривок", - сказала Нуланд.

За її словами, зараз "ми бачимо, як союзники з усього світу надають те, чого вони не надавали в минулому". А саме більш досконалу протиповітряну оборону, більш мобільні та ефективні танки, далекобійну зброю тощо.

"Ми далекі від втоми. Бачимо від країн по всьому світу розуміння, особливо після путінської ескалації проти мирних жителів, атак на системи опалення та водопостачання взимку, що це має бути зупинено. І це буде зупинено лише в тому випадку, якщо українці зможуть боротися", - підкреслила заступниця держсекретаря.