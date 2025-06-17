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На що точно не варто витрачати час на початку стосунків, якщо ви вже дорослі

Вівторок 17 червня 2025 20:10
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На що точно не варто витрачати час на початку стосунків, якщо ви вже дорослі На що не варто витрачати свій час у дорослих стосунках (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Коли вам уже не 18, початок нових стосунків перестає бути романтичним серіалом з квітами, непорозуміннями й трьома годинами переписок ні про що. З віком цінується ясність, повага до часу та емоційна зрілість.

На що точно не варто витрачати час на початку стосунків, особливо, якщо вам не 18 років, розповів для РБК-Україна лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Початок нових стосунків - це завжди хвилююче. Метелики, флірт, фантазії про спільне майбутнє...

"Але давайте чесно - з віком і досвідом ми вже можемо дозволити собі не витрачати енергію на речі, які нічого не дають. У зрілих стосунках варто одразу фільтрувати, що не варто ваших сил", - каже експерт.

Не намагайтесь бути зручними

Не мовчіть про те, що важливо. Не "підлаштовуйтесь", щоб сподобатись. Бо тоді потім доведеться або "розгортатись назад", або жити з чужим сценарієм.

Доводити свою цінність

"Якщо на старті вас змушують щось доводити - це точно не герой вашого роману (або героїня). Не потрібно нікого переконувати, що ви достатньо хороші, цікаві, перспективні. "Ваша" людина це побачить і без додаткових аргументів", - підкреслює Віталій Курсік.

Не виправдовуйте чужу неповагу

Якщо людина постійно запізнюється, зникає на кілька днів, не проявляє ініціативу - це не "він такий зайнятий". Це він такий, крапка.

"Якщо ви вічно підлаштовуєтеся під графік партнера - це несерйозно. Ви не бонус до чийогось завантаженого життя. І точно не другорядний пункт у списку пріоритетів", - наголошує коуч.

Не ідеалізуйте

Ваше уявлення про людину - ще не вона. Замість фантазій - спостерігайте. Слова - це добре. Поведінка - краще.

"Я не готовий", "Мені потрібен час", "Я ще не розібрався" - це все про емоційну незрілість. Якщо людина реально хоче з вами бути, вона щось для цього робить. І не через рік, а одразу", - пояснює Віталій Курсік.

Не грайте у "здогадайся сам(-а)"

Пряме спілкування - це не зайве, це must have. Якщо щось турбує - говоріть. Якщо щось важливо - озвучуйте.

"Очікування, що хтось вгадає ваші бажання, вже не працює. Дорослі стосунки починаються з чіткою комунікації. Ви говорите прямо і вас чують", - радить фахівець.

Не пояснюйте базові речі

"Мені неприємно, коли ти зникаєш", "Я не хочу сексу після першого побачення" - це не глибока філософія, а звичайні речі. Якщо їх доводиться пояснювати - то щось тут не так.

"Ваш комфорт - це не слабкість, а ваша відповідальність. І якщо вам не "ок" - ви маєте право це говорити. Одразу. Без страху втратити людину. Не дозволяйте проламувати ваші кордони з перших днів", - радить експерт.

І не витрачайте час на "перевиховання"

Люди змінюються тільки якщо хочуть цього самі. Не намагайтесь бути "терапевтом у стосунках". Це втомлює і не працює.

"Початок стосунків - це фундамент. І замість того, щоб бігати з цементом, щоб залити тріщини в чужій конструкції, краще просто знайти того, з ким нормально одразу", - резюмує Віталій Курсік.

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