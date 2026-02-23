"Он знал еще в ноябре 2021-го": американский журналист напомнил о точности прогноза Буданова
Бывший начальник ГУР, а ныне глава Офиса президента Кирилл Буданов еще в ноябре 2021 года не только предупредил о неизбежном нападении РФ, но и фактически в деталях описал, как именно оно будет происходить.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, накануне четвертой годовщины вторжения РФ в заметке в соцсети Х написал американский журналист, бывший старший управляющий редактор Military Times Ховард Альтман.
Читайте также: Буданов заявил о "сдержанном оптимизме" относительно завершения войны в Украине
"В ноябре 2021 года Буданов сказал мне, что вторжение состоится, и достаточно точно объяснил, как это произойдет", - отметил Альтман.
Альтман подкрепил свои слова ссылкой на статью с комментариями Буданова более 4 лет назад, где в то время начальник ГУР подробно рассказывал о планах Кремля по масштабной атаке, в частности с использованием десанта и наступления на нескольких направлениях.
По словам журналиста, тогдашние оценки украинской разведки "практически попали в цель" относительно реального сценария событий, которые начались в феврале 2022-го.
Что сказал Буданов в 2021 году
В интервью, датированном 21 ноября, Буданов сообщал, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных у границ Украины и готовится к масштабному наступлению, которое может начаться в конце января или в начале февраля 2022 года.
По его словам, российская атака будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые наступления, которые будут сопровождаться высадкой десанта на востоке, морскими десантами в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
При этом он предупреждал, что российское нападение на Украину будет значительно более разрушительным, чем любые предыдущие действия в конфликте, который длится с 2014 года.
Путин не остановится на Украине
Последний отчет Института изучения войны (ISW) указывает на то, что Беларусь окончательно закрепила за собой роль стратегического плацдарма для российских военных операций.
Эксперты отмечают, что Кремль не только использует белорусскую инфраструктуру для ударов по западным регионам Украины, но и планирует расширять ее для создания угроз странам НАТО.
Эту тревожную тенденцию подтверждает и глава МИД Германии Иоганн Вадефуль, который предостерегает, что даже при условии подписания мирного соглашения с Киевом, следующей целью агрессии РФ может стать Североатлантический альянс.
При этом Буданов допустил, что после войны в Украине РФ нападет на страны Балтии.