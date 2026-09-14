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"Він зійшов з розуму": як у Зеленського реагують на ініціативу Кравченка щодо підозри Кривоносу

09:16 14.09.2026 Пн
2 хв
На Банковій назвали такий крок генпрокурора "самодіяльністю"
aimg Марія Кучерявець aimg Мілан Лєліч
Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)

Ініціатива генпрокурора Руслана Кравченка щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та наближеній до керівника САП Олександра Клименка людині є його самодіяльністю, не погодженою з Офісом президента.

Про це РБК-Україна запевнили кілька співрозмовників в оточенні президента Володимира Зеленського.

"Він зійшов з розуму. Може, перебоявся", - сказав один зі співрозмовників.

Інші джерела видання, наближені до голови держави, також наполягають на такій версії подій.

Скандал навколо операції "Карфаген"

Нагадаємо, 5 вересня НАБУ та САП в межах операції "Карфаген" заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. За даними слідства, учасники схеми могли "кришувати" мережу шахрайських кол-центрів та легалізовувати майно.

Того ж дня Офіс генпрокурора підтвердив обшуки у службових приміщеннях, якими користувався Руслан Кравченко. В ОГП заявили, що детективи НАБУ отримали доступ, зокрема, до матеріалів провадження щодо можливих протиправних дій близьких до керівництва САП осіб.

6 вересня Кравченко заперечив свою причетність до "кришування" шахрайських кол-центрів. Наступного дня він подав заяву про відставку з посади генпрокурора.

Вже сьогодні, 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Він також закликав керівників НАБУ і САП піти у відставку.

У НАБУ заявили, що станом на цей момент Кривоносу офіційно не вручали підозру, а твердження Кравченка про вилучення НАБУ кримінальних проваджень не відповідають дійсності. В антикорупційному бюро також заперечили, що НАБУ і САП пропонували комусь "недоторканність".

Водночас президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно звільнити Кравченка з посади генерального прокурора.

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НАБУСАПСемен КривоносОфіс Генпрокурора